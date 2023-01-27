170 тыс. л суррогатов: итоги года от Госалкогольинспекции РТ

16:50, 27.01.2023 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

За прошлый год в Татарстане сотрудники Госалкогольинспекции изъяли из незаконного оборота 170 тысяч литров суррогата и самогона. Об этом на итоговой коллегии сообщил ее руководитель Жаудат Ахметханов. На коллегии обсуждались итоги деятельности инспекции за прошлый год и планы на предстоящий.


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