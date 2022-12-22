От «эмодзи» до грез: «Смех, слезы и сны» Алана Хатагты и Катерины Бородавченко

22:21, 22.12.2022 21 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка «Смех, слёзы и сны» - это живописный проект супружеской пары из Санкт-Петербурга, Алана Хатагты и Катерины Бородавченко. Проект примечателен тем, что все представленные работы круглой формы. На экспозиции будет представлено более 70 произведений двух авторов. 


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:07
    Эротика присутствует. Стыдно.
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    Анонимно 17:21
    Почему вам стыдно?
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