Новогодние подарки детям Лисичанска: из Казани отправили четвертую колонну гуманитарного груза

Сегодня с площадки рядом с центром семьи «Казан» в Лисичанск отправили четвертую колонну фур с гуманитарной помощью. В дополнение к товарам первой необходимости в Лисичанск отправили стройматериалы и инструменты, печки. А также в преддверии Нового года в Лисичанск вместе с другими необходимыми вещами доставят около двух тысяч новогодних подарков детям города. Провожали колонну мэр Казани Ильсур Метшин и его заместитель Ильдар Шакиров.
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