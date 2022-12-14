«Новая мифология» Айрата Терегулова: живопись башкирского художника представили в Казани

23:04, 14.12.2022 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ открылась выставка живописи «Новая мифология» художника, академика Китайско-Российской академии изобразительного искусства, директора Башкирского художественного музея им.Нестерова Айрата Терегулова.


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