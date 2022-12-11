10 фото недели: о чем стучат колеса

00:00, 11.12.2022 10 3
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В сегодняшней фотоподборке «Реального времени» — сказочные события на казанском вокзале, гость из Донецка на татарстанском форуме и фантазии художника в галерее «Хазине».

  • 1—4. Встреча поезда Деда Мороза на казанском вокзале
  • 5—8. Открытие татарстанского машиностроительного форума — 2022
  • 9—10. Открытие выставки картин Роберта Гайсина «Колесо судьбы»

Фото Максима Платонова


комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    эх, пропустили деда мороза - жалко
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    Анонимно 11 дек
    Грузовиков колы не будет, наверное, в этому году
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    Анонимно 11 дек
    Если только с казахскими номерами...
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