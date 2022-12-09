«Колесо судьбы»: фантазии и мифы Роберта Гайсина

17:55, 09.12.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка татарстанского художника Роберта Гайсина, приуроченная к его 60-летию. В экспозиции представлено более 40 работ художника.


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