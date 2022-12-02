Экоферма, вертикализатор, гемоскан: 50 лучших инновационных идей для РТ

В ГТРК «Корстон-Казань» прошла церемония награждения победителей ХVIII республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Премий удостоились свыше 150 человек. На мероприятии также проходила выставка, где свои проекты представили стартапы — победители прошлых лет.
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