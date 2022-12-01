Как инвестировать в кризис? Дискуссионный клуб «Реального времени»

11:03, 01.12.2022 84
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  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева

30 ноября прошла очередная встреча дискуссионного клуба «Реального времени» на тему «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы». О том, что эффективно сберегло состояния россиян в 2022 и во что стоит вкладываться в 2023 — рассказали эксперты.


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