Как инвестировать в кризис? Дискуссионный клуб «Реального времени»

30 ноября прошла очередная встреча дискуссионного клуба «Реального времени» на тему «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы». О том, что эффективно сберегло состояния россиян в 2022 и во что стоит вкладываться в 2023 — рассказали эксперты.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым