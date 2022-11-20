10 фото недели: от истории одного дома до истории одного снега

В Изомузее РТ историю Казанского театрального училища показали зрителю через работу художников — костюмеров, бутафоров, гримеров. Как происходит подготовка и отправка гуманитарного груза, смогли посмотреть казанские журналисты в ходе пресс-тура на республиканский склад «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». А погода и вовсе не спрашивала, готовы ли горожане к наступлению зимы в середине ноября. Бороться со стихией на улицы города вышли дворники и снегоуборочная техника.
Фото Артема Дергунова, Владимира Васильева
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым