10 фото недели: от истории одного дома до истории одного снега

00:00, 20.11.2022 10
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В Изомузее РТ историю Казанского театрального училища показали зрителю через работу художников — костюмеров, бутафоров, гримеров. Как происходит подготовка и отправка гуманитарного груза, смогли посмотреть казанские журналисты в ходе пресс-тура на республиканский склад «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». А погода и вовсе не спрашивала, готовы ли горожане к наступлению зимы в середине ноября. Бороться со стихией на улицы города вышли дворники и снегоуборочная техника.

  • 1—5. Выставка «История одного дома» к 100-летию образования Казанского театрального училища.
  • 6—7. Партию гуманитарного груза отправили сегодня с республиканского склада «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».
  • 8—10. Уборка снега в Казани.

Фото Артема Дергунова, Владимира Васильева


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