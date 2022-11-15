Статуя Анубиса, маски, куклы: «История одного дома» в Изомузее РТ

18:01, 15.11.2022 41
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «История одного дома» к 100-летию образования Казанского театрального училища. В основе экспозиции представлены работы преподавателей и студентов отделения «Театрально-декорационное искусство»: картины, эскизы театрального грима, предметы бутафории и постижерные изделия, элементы театрального костюма, театральные куклы разных годов и даже эпох создания.


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