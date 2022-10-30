На Архангельском кладбище почтили память жертв репрессий

17:15, 30.10.2022 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

30 октября в России ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В ТАССР были репрессированы порядка 54,5 тысяч человек, в заключении погибли около 14 тысяч граждан республики. Траурная панихида, посвященная жертвам Большого террора, прошла сегодня на Архангельском кладбище Казани.


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