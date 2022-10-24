«С Востока свет»: о Волжской Булгарии по итогам пленэра

20:22, 24.10.2022 29
1/29
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «С Востока свет», на которой собраны произведения искусства, созданные за время пленэра с 3 по 18 августа. Всего в экспозицию выставки включили 150 работ — здесь живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Все работы объединяет формат пленэра, предполагающий скорость художественного письма и эскизность. Большинство произведений посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое в этом году отметили на федеральном уровне. С работами мастеров ознакомился Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи