«С Востока свет»: о Волжской Булгарии по итогам пленэра

Сегодня в выставочных залах Присутственных мест Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «С Востока свет», на которой собраны произведения искусства, созданные за время пленэра с 3 по 18 августа. Всего в экспозицию выставки включили 150 работ — здесь живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Все работы объединяет формат пленэра, предполагающий скорость художественного письма и эскизность. Большинство произведений посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое в этом году отметили на федеральном уровне. С работами мастеров ознакомился Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.
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