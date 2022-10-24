Звездные игроки провели «СИБУР. Уроки футбола» для юных спортсменов

17:15, 24.10.2022 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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    Максим Платонов

В Татарстане состоялся Фестиваль футбола для тренеров и учеников школ-участниц проекта «Футбол в школе». Бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, экс-игрок женской сборной Елена Терехова, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров провели «СИБУР. Уроки футбола» для юных спортсменов и мастер-классы для преподавателей. Праздник футбола прошел 22 октября в Нижнекамске в футбольном манеже «Чулман Арена» и 23 октября в Казани в футбольно-легкоатлетическом манеже


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