10 фото недели: все дороги ведут в Казань

На этой неделе в Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан. По нему возвели новое здание транспортно-пересадочного узла и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах, а также реконструировали пассажирские платформы.

В преддверии Дня дорожника в музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

