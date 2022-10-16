10 фото недели: все дороги ведут в Казань

00:00, 16.10.2022 10 2
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  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов

На этой неделе в Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан. По нему возвели новое здание транспортно-пересадочного узла и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах, а также реконструировали пассажирские платформы.

В преддверии Дня дорожника в музее-заповеднике «Казанский Кремль» открылась фотовыставка «С нами города становятся ближе», посвященная строительству скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

  • 1-5. Открытие транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».
  • 6-10. Выставка «С нами города становятся ближе».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 окт
    Симпатично
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  • Анонимно 16 окт
    Большое событие для нашего города
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