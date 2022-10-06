«О книгах надо говорить»: Минтимер Шаймиев подарил библиотеке 3,6 тысячи книг из личного фонда

16:53, 06.10.2022 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Национальной библиотеке Татарстана прошел первый день Международной научно-практической конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников». До этого Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отдал в дар библиотеке 3,6 тысячи книг из личного фонда и рассказал о возрождении исторического наследия Татарстана.


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