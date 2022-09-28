Портрет эпохи: «Улицы Лагранжа» в галерее «Хазинэ»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка выдающегося советского фотохудожника Владимира Лагранжа, подготовленная московской Галерей Люмьер и Still Art Foundation Елены Карисаловой. В экспозиции более ста работ автора, начиная с 1960-х и заканчивая 1990-ми годами. Ретроспектива покажет как классические, знакомые каждому кадры – «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962) – так и менее известные работы.
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