Бегом по набережной: как проходил «Кросс нации — 2022»

В Казани состоялся «Кросс нации — 2022». Участники пробежали три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров, трасса прошла по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам»
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