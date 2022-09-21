Kazan Digital Week-2022: выездная редакция «Реального времени» в лицах

Сегодня началась работа крупнейшего в республике форума, посвященного цифровизации и высоким технологиям, — открылась Kazan Digital Week. Обширная деловая программа включает более сотни мероприятий, это рекорд для выставочной площадки Kazan Expo. Свои идеи представляют на выставке более полусотни экспонентов, параллельно идут первые в мире Игры будущего (проходящие в фиджитал-формате) и чемпионат по цифровым профессиям Digital Skills. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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