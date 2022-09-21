Kazan Digital Week-2022: выездная редакция «Реального времени» в лицах

17:17, 21.09.2022 24
Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего» (фиджитал-игры)Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТЭльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТЭльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТЭльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТРадмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики ТатарстанРадмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики ТатарстанРадмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)
    Максим Платонов
  • Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)
    Максим Платонов
  • Нияз Халиуллин, генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (РИВЦ)
    Максим Платонов
  • Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
    Максим Платонов
  • Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
    Максим Платонов
  • Александр Борисов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
    Максим Платонов
  • Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего» (фиджитал-игры)
    Максим Платонов
  • Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»
    Максим Платонов
  • Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»
    Максим Платонов
  • Вадим Шитов, основатель и CEO «Связь Group»
    Максим Платонов
  • Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»
    Максим Платонов
  • Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»
    Максим Платонов
  • Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо»
    Максим Платонов
  • Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
    Максим Платонов
  • Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
    Максим Платонов
  • Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
    Максим Платонов
  • Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ
    Максим Платонов
  • Радмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
    Максим Платонов
  • Радмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
    Максим Платонов
  • Радмир Беляев, глава Менделеевского муниципального района Республики Татарстан
    Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня началась работа крупнейшего в республике форума, посвященного цифровизации и высоким технологиям, — открылась Kazan Digital Week. Обширная деловая программа включает более сотни мероприятий, это рекорд для выставочной площадки Kazan Expo. Свои идеи представляют на выставке более полусотни экспонентов, параллельно идут первые в мире Игры будущего (проходящие в фиджитал-формате) и чемпионат по цифровым профессиям Digital Skills. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».


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