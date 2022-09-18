10 фото недели: верхом и пешком, вкусно и безопасно

На этой неделе привиться от коронавируса стало еще удобнее — теперь это можно сделать по пути на работу и с работы - возле станции метро. На площади возле Дворца земледельцев жителей и гостей города ожидают гастрономические квесты и дегустации: здесь проходит фестиваль «Вкусная Казань». А в Арском районе прошел праздник «День коня»: здесь провели конкурс на самую красивую повозку, устроили борьбу на конях и скачки.
Фото Максима Платонова, Александра Рекуна
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