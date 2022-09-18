10 фото недели: верхом и пешком, вкусно и безопасно

00:00, 18.09.2022 10 5
1/10

На этой неделе привиться от коронавируса стало еще удобнее — теперь это можно сделать по пути на работу и с работы - возле станции метро. На площади возле Дворца земледельцев жителей и гостей города ожидают гастрономические квесты и дегустации: здесь проходит фестиваль «Вкусная Казань». А в Арском районе прошел праздник «День коня»: здесь провели конкурс на самую красивую повозку, устроили борьбу на конях и скачки.

  • 1. Открытие мобильных пунктов вакцинации возле станций метро
  • 2—3. Казань дорожно-транспортная
  • 4—6. Фестиваль «Вкусная Казань»
  • 7—10. Конноспортивный фестиваль «День коня»

Фото Максима Платонова, Александра Рекуна


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    В прошлом году на вкусной казани тоже холодно и дождливо было
    Ответить
  • Анонимно 18 сен
    Какое красиво убранство у лошади на 10 фото
    Ответить
    Анонимно 18 сен
    Супер, и ей самой, видимо, оно нравится, лошади ведь очень умные животные!!!
    Ответить
    Анонимно 18 сен
    А я думала, что им такое не ноавится и даже жалко их становилось, таких ряженых-неудобно же
    Ответить
    Анонимно 18 сен
    Не нравилось бы, скинула бы обузу!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи