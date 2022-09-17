«Это важный атрибут татарского народа»: «День коня» в Арском районе Татарстана

18:21, 17.09.2022 34
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  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун
  • Александр Рекун

Сегодня в Арском районе Республики Татарстан прошел конноспортивный фестиваль "День коня". Мероприятие посетили президент РТ Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.


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