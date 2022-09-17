Пальчики оближешь: как Казань на два дня стала вкусной

17 и 18 сентября в столице Татарстана проходит фестиваль «Вкусная Казань». Жители и гости города могут продегустировать блюда и поучаствовать в мастер-классах. Им предстоит выбрать лучший казанский десерт, увидеть стендап «Лапшерезка» и поучаствовать в «Бәлеш шоу». На площадке фестиваля развернуто несколько тематических зон – «Молочная улица» («Сөт урамы»), «Сырный переулок» («Сыр тыкрыгы»), «Мясная площадь» («Ит мәйданы»), «Сладкий проспект» («Татлы проспект»), «ПП район» («Дөрес туклану районы»). На каждой площадке посетители смогут продегустировать блюда, поучаствовать в гастрономическом квесте и узнать лучшие рецепты и секреты приготовления блюд от шеф-поваров Казани.
Свою продукцию посетителям фестиваля представят 50 заведений общепита.
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