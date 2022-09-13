Заодно и привился: в Казани начали работать мобильные пункты вакцинации

16:39, 13.09.2022 12
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани начали работать мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро: «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники с 8.00 до 19.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. В один день казанцы могут сделать сразу две вакцины: от гриппа — вакцина «Совигрипп», против коронавируса — «Спутник V».


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