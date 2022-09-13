Заодно и привился: в Казани начали работать мобильные пункты вакцинации

В Казани начали работать мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро: «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники с 8.00 до 19.00. Перерыв с 13.00 до 14.00. В один день казанцы могут сделать сразу две вакцины: от гриппа — вакцина «Совигрипп», против коронавируса — «Спутник V».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым