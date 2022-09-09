Режиссер «Мусульманина»: «Казанский фестиваль свою нишу себе выстроил»

19:58, 09.09.2022 19
1/19
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В пресс-центре XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино состоялась встреча председателя жюри проекта Владимира Хотиненко с представителями СМИ. 
После встречи в кинотеатре «Синема 5» состоялся показ переизданного фильма «Мусульманин» Владимира Хотиненко. Лента была снята в 1995 году.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи