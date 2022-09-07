В Казани открыли военный госпиталь Минобороны

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь. Строительство комплекса зданий госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. м²) было завершено за 365 дней. Госпиталь расположен на ул. Рауиса Гареева, рядом с детскими республиканской и клинической больницами. Новый медцентр представляет собой ансамбль из трех сочлененных четырехэтажных зданий. Будущий госпиталь возвели с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии