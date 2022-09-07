В Казани открыли военный госпиталь Минобороны

14:10, 07.09.2022 46 1
Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь. Строительство комплекса зданий госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. м²) было завершено за 365 дней. Госпиталь расположен на ул. Рауиса Гареева, рядом с детскими республиканской и клинической больницами. Новый медцентр представляет собой ансамбль из трех сочлененных четырехэтажных зданий. Будущий госпиталь возвели с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. 


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