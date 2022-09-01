«ТАИФ-НК» принял участие в специализированной выставке TatOilExpo

В выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022. В его рамках была организована одна из крупнейших отраслевых выставок TatOilExpo. Свои новейшие разработки презентовали производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. По традиции свой стенд развернуло и АО «ТАИФ-НК» - единственная в мире компания, которая перерабатывает тяжелую нефть с получением более 90% светлых нефтепродуктов. В ее состав входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Мощность по нефтяному сырью составляет 8,3 млн тонн в год. Реклама.
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