«ТАИФ-НК» принял участие в специализированной выставке TatOilExpo

16:43, 01.09.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 14
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  • president.tatarstan.ru
  • president.tatarstan.ru
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума – 2022. В его рамках была организована одна из крупнейших отраслевых выставок TatOilExpo. Свои новейшие разработки презентовали производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия. По традиции свой стенд развернуло и АО «ТАИФ-НК» - единственная в мире компания, которая перерабатывает тяжелую нефть с получением более 90% светлых нефтепродуктов. В ее состав входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Мощность по нефтяному сырью составляет 8,3 млн тонн в год. Реклама.


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