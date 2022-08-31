Информационная безопасность в промышленности: круглый стол «Реального времени»

22:21, 31.08.2022 28
Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей АлексеевичИндейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»Бычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТБычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТИндейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»Индейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»ООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат ИльдаровичХамидуллин Марат Насыбулович, главный специалист управления по экономической безопасности охране и режиму АО «ТАИФ»Индейкин Алексей Михайлович, руководитель проектов, «СёрчИнформ»Бычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТАндрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей АлексеевичАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CTХамидуллин Марат Насыбулович, Главный специалист Управление по экономической безопасности охране и режиму АО «ТАИФ»ООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат ИльдаровичЛукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей АлексеевичАндрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей АлексеевичООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат ИльдаровичАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CTЛукманов Ильдар, заместитель директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»Андрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей АлексеевичАндрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович
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  • Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей Алексеевич
    Максим Платонов
  • Индейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»
    Максим Платонов
  • Бычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТ
    Максим Платонов
  • Бычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТ
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Индейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»
    Максим Платонов
  • Индейкин Алексей Михайлович, Руководитель проектов, «СёрчИнформ»
    Максим Платонов
  • ООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат Ильдарович
    Максим Платонов
  • Хамидуллин Марат Насыбулович, главный специалист управления по экономической безопасности охране и режиму АО «ТАИФ»
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Индейкин Алексей Михайлович, руководитель проектов, «СёрчИнформ»
    Максим Платонов
  • Бычков Алексей Алексеевич, начальник отдела координации информационной безопасности Минцифры РТ
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей Алексеевич
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT
    Максим Платонов
  • Хамидуллин Марат Насыбулович, Главный специалист Управление по экономической безопасности охране и режиму АО «ТАИФ»
    Максим Платонов
  • ООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат Ильдарович
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей Алексеевич
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей Алексеевич
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • ООО «РТСИМ», генеральный директор: Мухаметзянов Айрат Ильдарович
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT
    Максим Платонов
  • Лукманов Ильдар, заместитель директора по информационным технологиям АО «Татспиртпром»
    Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович, Хамидуллин Марат Насыбулович, Бычков Алексей Алексеевич
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Андрей Шаронов, руководитель отдела информационной безопасности технологических систем ICL CT Лукманов Ильдар, Мухаметзянов Айрат Ильдарович, Индейкин Алексей Михайлович
    Максим Платонов

31 августа — 2 сентября в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум, посвященный цифровой трансформации нефтегазовой промышленности. В рамках деловой программы мероприятия интернет-газета «Реальное время» провела круглый стол на тему «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов». Эксперты обсудили, как изменились технологии информационной безопасности в российской промышленности в 2022 году, как отток специалистов IT-отрасли сказался на вопросах ИТ-безопасности предприятий, как изменился выбор предприятий в части служебного ПО и другие вопросы.


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