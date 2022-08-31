Информационная безопасность в промышленности: круглый стол «Реального времени»

31 августа — 2 сентября в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум, посвященный цифровой трансформации нефтегазовой промышленности. В рамках деловой программы мероприятия интернет-газета «Реальное время» провела круглый стол на тему «Реализация информационной безопасности в промышленности в реалиях 2022-2023 годов». Эксперты обсудили, как изменились технологии информационной безопасности в российской промышленности в 2022 году, как отток специалистов IT-отрасли сказался на вопросах ИТ-безопасности предприятий, как изменился выбор предприятий в части служебного ПО и другие вопросы.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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