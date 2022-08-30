«Третий в республике»: в Казани открыли IT-park им. Башира Рамеева

16:36, 30.08.2022 44
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Новый технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева» открыли сегодня при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя России Ирека Файзуллина, министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, мэра Казани Ильсура Метшина, племянника Башира Рамеева Бату Рамеева. Как подчеркнул в ходе церемонии открытия Рустам Минниханов, в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году в Татарстане, было принято решение взяться за очень масштабный проект — возведение технопарка, третьего в республике. Буквально за полгода интенсивной работы объект сдали в эксплуатацию.


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