«Третий в республике»: в Казани открыли IT-park им. Башира Рамеева

Новый технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева» открыли сегодня при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя России Ирека Файзуллина, министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, мэра Казани Ильсура Метшина, племянника Башира Рамеева Бату Рамеева. Как подчеркнул в ходе церемонии открытия Рустам Минниханов, в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году в Татарстане, было принято решение взяться за очень масштабный проект — возведение технопарка, третьего в республике. Буквально за полгода интенсивной работы объект сдали в эксплуатацию.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым