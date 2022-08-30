«Любимый певец татарского народа»: в Казани открыли памятник Рашиту Вагапову

16:30, 30.08.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на пересечении улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева открыли памятник выдающемуся татарскому певцу, основоположнику профессиональной татарской эстрады Рашиту Вагапову. На торжественной церемонии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и другие.


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