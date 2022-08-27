Народные песни, историческое фотоателье и ярмарка товаров ручной работы: в Казани проходит «Крутушка-2022»

С 26 по 28 августа на территории оздоровительного лагеря «Байтик» в Казани проходит этнический фестиваль «Крутушка». Фестиваль соберет музыкантов, танцоров, актеров, кулинаров, ремесленников, художников, фотографов. На сцене выступят артисты из России, Турции, Индии, Ирана. Отечественные фолк-коллективы и ансамбли приедут из Поволжья, центральной России, Урала и Сибири. На мастер-классах все желающие смогут научиться азам тувинского горлового пения и игры на австралийском диджериду, базовым приемам игры на варгане, барабанах табла и джембе, шлемовидных гуслях и шувыре, смастерить мордовский духовой инструмент нюди, познакомиться с основами импровизации в современной музыке. Также на фестивале состоятся танцевальные мастер-классы: участники разучат элементы татарских, русских, шотландских, испанских и индийских танцев.

На ремесленной ярмарке соберутся более 100 мастеров, которые представят уникальные изделия ручной работы, изготовленные из натуральных материалов. Также пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, таким как татарская кожаная мозаика, резьба по дереву, булгарская и обварная керамика, оригами и каллиграфия от японского мастера, кузнечное дело, выплавка оловянных солдатиков и еще более 50 мастер-классов. На кулинарной площадке шеф-повара из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга расскажут, какие блюда готовились до появления картофеля. Участники мастер-классов научатся готовить и попробуют старинные праздничные и повседневные блюда, многие из которых забыты сегодня.

