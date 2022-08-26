Invest Regatta Innopolis: как бизнес-ангелы и стартаперы находят друг друга

С 26 по 28 августа на территории ОЭЗ «Иннополис» проходит Invest Regatta Innopolis. На мероприятии встретились представители технологических стартапов и инвесторы — более сотни участников рынка ИТ со всей России. Миссия мероприятия — помочь бизнес-ангелам и представителям стартапов найти друг друга. В первый день встречи — 26 августа, Business Day — в технопарке имени А.С. Попова прошло питч-шоу, во время которого стартапер за минуту должен объяснить собравшимся, почему именно в его проект надо инвестировать.
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