10 фото недели: поединки рыцарские, сказочные, музыкальные и спортивные

00:00, 21.08.2022 10
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В фотоподборке «Реального времени» за минувшие семь дней — средневековые рыцари и сказочные батыры, любители физкультуры и спорта, приверженцы здорового образа жизни. Побегать, поплавать, поболеть за бойцов на ристалище на этой неделе можно было прямо на улице — в Болгаре и в Казани.

  • 1—3. Фестиваль «Великий Болгар».
  • 4. Презентация книги «Легенды Туган Батыра».
  • 5—6. Open air популярной татарской музыки от Tatar Radiosi.
  • 7. «ШАЯН Тиззарядка» в парке «Калейдоскоп».
  • 8—10. Казанский триатлон — 2022.

Фото Максима Платонова


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