Sprint и Olympic: «железные люди» в Казанке, на велосипедах и на бегу

Сегодня в столице Республики Татарстан прошел Казанский триатлон на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег) и Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Также состоялись эстафетные гонки Sprint и Olympic.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым