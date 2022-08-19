На «ШАЯН Тиззарядку» становись: детский спортивный праздник в парке «Калейдоскоп»

21:16, 19.08.2022 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в детском парке «Калейдоскоп» прошла «ШАЯН Тиззарядка». Гостей парка ждали увлекательные упражнения на свежем воздухе от ведущих канала «ШАЯН ТВ», флешмобы, фотосессии с главными героями канала – Шаян и Мияу, памятные подарки от «ШАЯН ТВ».


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