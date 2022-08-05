В Казани простились с помощником премьер-министра Татарстана Олегом Назаровым

Сегодня в Казани простились с помощником премьер-министра Татарстана, бывшим заместителем руководителя Управления ФСБ по республике полковником Олегом Назаровым. Его не стало 3 августа на 61-м году жизни. Гражданская панихида прошла в культурном центре имени Пушкина, а похоронен он был на Арском кладбище. Проститься с Назаровым пришли его сослуживцы, друзья, а также представители власти, среди которых был и Алексей Песошин.
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