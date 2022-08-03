«Я жив»: в галерее «Хазинэ» открыли выставку памяти Шамиля Шайдуллина

В Национальной художественной ГМИИ РТ открылась выставка «Я жив». Экспозиция посвящена заслуженному художнику России, народному художнику Татарстана Шамилю Шайдуллину, который ушел из жизни ровно год назад.

Экспозиция этой выставки — краткое собрание произведений мастера кисти. Это и краски Сабантуя, поскольку именно Шайдуллин стал первым из художников республики, изобразившим национальный праздник плуга во всех его многочисленных образах и сюжетах. Это и удивительные и многогранные палитры цветов и натюрмортов. Это и тематические полотна о жизни и быте как городской, так и сельской жизни Татарстана.

Шамиль Шайдуллин — крупнейший живописец современности, творческие принципы которого воплощают не только основные веяния искусства XX и начала XXI века, но и идеи новой эпохи и нового времени.

