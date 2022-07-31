10 фото недели: удовольствия духовные, культурные и гастрономические

111 молодых лейтенантов на этой неделе покинули стены alma mater — Казанского танкового училища. Сейчас они отправляются в отпуск, а после прибудут к местам несения службы. У православных верующих столицы Татарстана большое событие — на два дня в храм Серафима Саровского привезли частицу мощей Сергия Радонежского. Охладиться в жаркие июльские дни казанцы могут в парке им. Горького, где гостям фестиваля мороженого предлагают самые разнообразные холодные десерты — гавайские, скульптурные и даже жареные. А для тех, кто уже испытал гастрономические удовольствия и желает более культурного времяпровождения, на территории Старо-Татарской слободы ожидал юбилейный десятый фестиваль современной татарской культуры «Печән Базары».
Фото Максима Платонова, Дмитрия Резнова
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