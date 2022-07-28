«Маркетинг #реальноговремени»: как приручить «новую реальность»

Весна 2022 года стала для российского рекламного рынка точкой отсчета «новой реальности»: блокировка популярных соцсетей, изменения требований госрегуляторов рынка, отключение от контекстно-медийной сети Google, запрет рекламы на YouTube, изменение пользовательских запросов и т.д. До сих пор остаются актуальными вопросы: Как адаптироваться к новым возможностям и выстоять в условиях турбулентности постоянно меняющегося медиа рынка? Как не потерять, а нарастить аудиторию с помощью социальных сетей? Как привлечь новых клиентов, через какие каналы сегодня эффективно рассказывать о своем бизнесе и товарах? Чтобы разобраться вместе, редакция интернет-газеты «Реальное время» собрала на площадке IV конференции «Маркетинг #реальноговремени: приручить «новую реальность» или как компаниям использовать новые каналы коммуникации» спикеров-практиков в области медиа, digital-маркетинга и PR.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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