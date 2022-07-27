В Казани установили мемориальную доску в честь Хании Фархи

16:18, 27.07.2022 24
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Мемориальную доску, посвященную памяти народной артистки Татарстана Хании Фархи, открыли сегодня на доме №57 по улице Дубравная, в котором певица проживала в последние годы. На памятной доске на татарском и русском языках сделана надпись: «В этом доме с 2005 по 2017 год жила Примадонна татарской и башкирской эстрады». 


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