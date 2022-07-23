Долгий полет стрелы: как на Елабужском городище «Туган батыра» определяли

20:30, 23.07.2022 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Впервые в Татарстане прошел Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Турнир, приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, проводился на Елабужском городище. Более 70 лучников в традиционных костюмах состязались в мастерстве стрельбы из исторических луков.


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