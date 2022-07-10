Курбан-байрам в Казани: благотворительные акции и жертвенное мясо

В период празднования Курбан-байрама в Татарстане благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ раздет нуждающимся мясо. В числе тех, кто получает мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым