Курбан-байрам в Казани: благотворительные акции и жертвенное мясо

14:59, 10.07.2022 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В период празднования Курбан-байрама в Татарстане благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ раздет нуждающимся мясо. В числе тех, кто получает мясо жертвенных баранов от муфтията – малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, сироты, одинокие пожилые люди.


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