Казань простилась с Фатихом Сибагатуллиным

12:54, 25.06.2022 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана прошла церемония прощания с экс-депутатом Госдумы от Татарстана Фатихом Сибагатуллиным. С прощальным словом выступили Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, глава Госсовета республики Фарид Мухаметшин и другие официальные лица.


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