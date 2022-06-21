Здесь работал Никольский: на фасаде центра РАН появилась мемориальная доска

12:34, 21.06.2022 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани прошла церемония открытия мемориальной доски известному российскому нейрофизиологу, академику РАН, заслуженному деятелю науки РФ и РТ Евгению Никольскому. Памятная доска появилась на фасаде здания научного центра по адресу: ул. Лобачевского, д. 2/31.


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