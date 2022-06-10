«Я люблю Россию»: воздушные шарики, мрачные пионеры и патриотические песни

20:52, 10.06.2022 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Для жителей и гостей Казани ко Дню России подготовили насыщенную праздничную программу мероприятий, которые пройдут с 9 по 14 июня. Сегодня концерты прошли в парках «Авангард» и «Крылья Советов», в сквере на Советской площади. Известные патриотические песни в «Крылья Советов» слушал фотокорреспондент "Реального времени".


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