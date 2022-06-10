Место встречи изменить нельзя: портал VK связал 10 российских городов

19:43, 10.06.2022 13
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 10 по 19 июня VK организует проект, приуроченный ко Дню России. В десяти российских городах установлены мультимедийные порталы «Место встречи VK», которые позволят жителям общаться друг с другом в режиме реального времени. В Казани инсталляция расположилась на Кремлевской набережной. Прохожие могут увидеть жизнь других городов и пообщаться с жителями в режиме реального времени. Видеосвязь соединяет Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону и федеральную территорию «Сириус».


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