«Я родился весной…»: в Казани открылась выставка наивной живописи

17:11, 31.05.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…», приуроченная к 160-летию классика наивной живописи Нико Пиросмани (1862—1918). Выдающийся грузинский художник-самоучка родился 17(5) мая, в юбилейном проекте участниками станут современные российские авторы представители наивного искусства — последователи Пиросмани.


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