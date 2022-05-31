«Я родился весной…»: в Казани открылась выставка наивной живописи

В Музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…», приуроченная к 160-летию классика наивной живописи Нико Пиросмани (1862—1918). Выдающийся грузинский художник-самоучка родился 17(5) мая, в юбилейном проекте участниками станут современные российские авторы представители наивного искусства — последователи Пиросмани.
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