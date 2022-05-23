Следил за следователями: Советский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела Ивана Доманова

В Советский райсуд Казани доставили уроженца Якутии Ивана Доманова — его обвиняют в слежке за следователями, работавшими по делу Ильназа Галявиева, с целью покушения на них. Сегодня суд приступит к рассмотрению уголовного дела Доманова. Как выяснило «Реальное время», в суд дело поступило вместе с ходатайством прокуратуры об отправлении фигуранта на принудительное лечение. Ожидается, что его огласит прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По версии силовиков, он готовился к посягательству на жизни сотрудников Следкома (ч.1 ст.30 ст.295 УК РФ) в целях помешать их работе по уголовному делу о расстреле казанской гимназии №175.
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