Активы Renault в госсобственности, уход McDonald's с российского рынка и еще 11 карточек дня

Сегодня Минпромторг объявил, что российские активы Renault переходят в государственную собственность, ЦБ предложил ввести двухдневный срок охлаждения денежных переводов, McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса, съезд ЛДПР с избранием ее председателя решили провести 27 мая, а президент России Владимир Путин назвал роль ОДКБ на постсоветском пространстве очень важной. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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