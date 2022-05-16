Активы Renault в госсобственности, уход McDonald's с российского рынка и еще 11 карточек дня

15:00, 16.05.2022 14 4
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Сегодня Минпромторг объявил, что российские активы Renault переходят в государственную собственность, ЦБ предложил ввести двухдневный срок охлаждения денежных переводов, McDonald's объявил об уходе с российского рынка и продаже бизнеса, съезд ЛДПР с избранием ее председателя решили провести 27 мая, а президент России Владимир Путин назвал роль ОДКБ на постсоветском пространстве очень важной. Эти и другие новости дня — в карточках «Реального времени».


комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Лада возвращается!)))
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  • Анонимно 15:52
    осваиваете новый формат?
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    Анонимно 18:48
    молодцы, не стоят на месте
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  • Анонимно 17:37
    Не представляю ЛДПР без Жириновского
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