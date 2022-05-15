10 праздничных фото недели

Главным событием первой декады мая стало празднование 77-й годовщины Великой Победы. На площадках Дня Победы в Казани собрались тысячи людей — с георгиевскими лентами на груди, с портретами отцов и дедов. Артисты в сопровождении военной техники проехали по городу, поздравляя ветеранов. К Вечному огню в парке Победы возложили венки и цветы. Военнослужащие и курсанты, кадеты и суворовцы прошли победным маршем по площади Тысячелетия. После двух лет online на улицы Казани вновь вышел «Бессмертный полк».
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