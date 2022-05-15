10 праздничных фото недели

00:00, 15.05.2022 10 2
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Главным событием первой декады мая стало празднование 77-й годовщины Великой Победы. На площадках Дня Победы в Казани собрались тысячи людей — с георгиевскими лентами на груди, с портретами отцов и дедов. Артисты в сопровождении военной техники проехали по городу, поздравляя ветеранов. К Вечному огню в парке Победы возложили венки и цветы. Военнослужащие и курсанты, кадеты и суворовцы прошли победным маршем по площади Тысячелетия. После двух лет online на улицы Казани вновь вышел «Бессмертный полк». 

  • 1—2. Патриотическая акция «Парад у дома ветерана».
  • 3—4. Возложение венков и цветов к Вечному огню.
  • 5—8. Парад войск на площади Тысячелетия.
  • 9—10. Шествие «Бессмертного полка».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Очень майские фотографии
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  • Анонимно 14:47
    С погодой еще подфартило
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