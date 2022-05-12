Удачные майские праздники и планы на летний сезон: Ассоциация отелей Казани и Татарстана подвела итоги

12:38, 12.05.2022 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Ассоциация отелей Казани и Татарстана подвела итоги прошедших майских выходных. Надежды представителей этого бизнеса оправдались: загрузка хостелов, гостиниц и отелей столицы республики оказалась близка к стопроцентной.


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