«Terra Bular»: древние булгары на полотнах Ильдуса Муртазина

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан начала свою работу выставка художника Ильдуса Муртазина «Terra Bular», приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Основные сюжеты работ художника: переселение булгар на Волгу, булгарские воины и воительницы, мирная жизнь, торговля, утверждение ислама.
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